Thegiornalisti, c’è chi scommette sull’innesto di Leo Pari

Scoppiata la bomba, ora – come da copione – i media già sono in cerca dell’anteprima: anticipare il nome del successore di Tommaso Paradiso da affiancare agli altri due Thegiornalist. Quasi che nell’ambito di una collaborazione artistica – dove l’alchimia è determinata da una fusione di anime – funzioni come per l’ingranaggio di un motore: sostituisci ‘il pezzo’ e si va avanti come prima!

Ad ogni modo tra i primi darsi da fare – anche perché perfettamente a loro agio negli ambiti ‘radical chic’ – i giornalisti di Repubblica i quali, hanno subito ‘interpellato’ Giuseppe Cavallaro, manager della famosa Indi band, che ha ovviamente affermato “Parlo a nome dei ragazzi e vi dico che la band proseguirà la sua avventura. Ci sono degli inediti che usciranno, ci sarà un nuovo frontman, molte belle cose che accadranno ancora“. Una dichiarazione ovvia, visto che ci sono contratti da rispettare, progetti sicuramente già avviati e, giustamente, il proseguo dei musicisti, improvvisamente ‘disarcionati’.

E’ un grande fan di Lucio battisti

Così al momento le attenzioni sono ricadute sull’interessante cantautore di ‘fede battistiana’ (tra gli altri ha un suo gruppo dove fanno esclusivamente cover dell’inarrivabile musicista di Poggio Bustone), ed estimatore di Ivan Graziani (altro ‘figlio’ artistico del grande Lucio), per altro già notato sul palco del Circo Massimo, in quanto grande amico di Paradiso ed in passato anche collaboratore della band. Intendiamoci, Pari non è certo uno sprovveduto: è un vero artista, preparato e sensibile. Attualmente al lavoro per l’uscita del suo ottavo disco, questo musicista 41enne ha collaborato con artisti del calibro di Cristicchi, Roy Paci, Niccolò Fabi e molti altri.

Ma al momento Leo, chiamato ad esprimersi sull’eventualità giustamente glissa: “per me è ancora un gigantesco ‘no comment’, ho le mie canzoni a cui pensare, il mio prossimo disco uscirà il prossimo anno”.

Max