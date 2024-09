Thoeni: “Sinner è italianissimo”

“Sinner è italianissimo, mi viene da ridere a sentire alcune polemiche di qualche leone da tastiera sul fatto che non sarebbe italiano. Non gli va dato peso, tra l’altro parla benissimo l’italiano anche se il tedesco è la sua lingua madre. Mi permetto di dire che lo parla meglio di tanti italiani e chiuderei qui la questione”.

Ad affermarlo, direttamente all’Adnkronos è Thoeni, campione olimpico di slalom gigante a Sapporo ’72 e vincitore di 4 Coppe del mondo.

Aggiornamento ore 8.10

“Anche ai miei tempi c’era qualcuno che diceva queste cose, ora con i social è tutto amplificato ma ribadisco che non ha senso fare polemiche. Dobbiamo essere orgogliosi che un campione come Sinner sia italiano”, aggiunge Thoeni.

aggiornamento ore 11.31

“Ho visto la finale di ieri contro Fritz ma Jannik lo seguo da tempo sono un suo grande tifoso. Sono felicissimo per la sua vittoria, la merita è un ragazzo straordinario”, aggiunge. Sinner, d’altra parte, avrebbe potuto sfondare anche sugli sci: “Da ragazzo andava molto bene anche lui sugli sci, ma ha scelto lo sport migliore per lui e ha fatto benissimo come dimostrano gli incredibili risultati raggiunti -sottolinea il 73enne altoatesino-. Sarebbe stato un campione anche nello sci perché ha grande talento e forza di volontà”.

aggiornamento ore 13,17