Thomas Beattie è gay: l’ex calciatore dell’Hull fa coming out

L’ex giocatore dell’Hull Thomas Beattie si è dichiarato gay, ed è il primo calciatore inglese a farlo dal coming out di Justin Fashanu nel 1990.

Beattie ha affermato di sentire come se non potesse annunciare di essere gay mentre giocava a calcio per vivere.

Thomas Beattie, chi è il calciatore inglese dichiarato gay: carriera, squadre, foto, fidanzato

Il 33enne ha giocato nelle giovanili dell’Hull e ha avuto anche esperienze negli Stati Uniti, in Canada e Singapore lungo una carriera che dura da più di 10 anni.

Beattie, che ora lavora nel mondo degli affari a Singapore, è solo il quarto calciatore professionista maschio che ha giocato in Gran Bretagna e si è dichiarato gay, dopo Fashanu, la stella tedesca Thomas Hitzlsperger e l’americano Robbie Rogers.

Beattie disse all’avvocato che sentiva la pressione per mantenere segreta la sua sessualità. “Non ho mai pensato di uscire allo scoperto mentre giocavo. Mi sentivo letteralmente come se dovessi sacrificare uno dei due: chi sono o lo sport che amavo”.

“Ho usato il calcio come una forma di evasione – ha spiegato Thomas – e in molti modi mi ha salvato, fino a quando non ho raggiunto il punto della vita in cui c’era una certa crescita personale. Ero fermo su quel fronte. La società insegna che la mascolinità è legata alla sessualità e quindi essere un atleta che pratica uno sport fisico sembrava un’enorme contraddizione”.

Beattie si è unito all’Hull a 10 anni, ma si è trasferito negli Stati Uniti a 19 anni con una borsa di studio per il calcio.

“È ancora un processo nuovo e attuale per essere sincero. Tre mesi fa l’ho detto a parenti e amici, quando ho deciso di intraprendere il viaggio per parlarne apertamente. Come atleta era qualcosa di non detto, motivo per cui voglio condividere la mia storia nella speranza che alla fine ci sarà un maggiore supporto per le persone in una situazione simile.”