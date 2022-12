Tiburtina, soccorso per malore e poi arrestato per rapina

Soccorso per un malore e poi arrestato per una rapina di dodici anni fa. E’ accaduto nella notte alla stazione Tiburtina.

Un cittadino polacco di 63 anni, si è sentito poco bene nel piazzale presso lo scalo ferroviario. L’uomo è stato soccorso dai carabinieri che lo ha notato accasciarsi a terra.

Il 63enne è stato portato con un’ambulanza presso il pronto soccorso dell’ospedale Sandro Pertini da dove poi è stato dimesso.

Nel corso dell’identificazione dell’uomo, i militari hanno scoperto che a suo carico pendeva un ordine di carcerazione per una tentata rapina in concorso, commessa a Roma nell’anno 2010. Al termine degli accertamenti sanitari e della sua dimissione, quindi, i carabinieri lo hanno arrestato e trattenuto in attesa del trasferimento in carcere.