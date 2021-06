Tifosi inglesi a Roma, D’amato: “Quarantena di 5 giorni”. E il governo inglese invita a stare a casa

Da una parte la pura di un’invasione di tifosi inglesi a Roma, dall’altra l’invito a rimanere a casa. Sabato lo stadio Olimpico ospiterà il quarto di finale di Euro 2020 tra Inghilterra e Ucraina, e a spaventare è la variante Delta che sta mettendo in ginocchio il Regno Unito. Sale l’allerta, ma Alessio D’Amato, assessore alla sanità laziale, ha ribadito che dal 21 giugno, giorno della firma dell’ordinanza del ministro Speranza, per le persone che sono state nei 14 giorni precedenti in Inghilterra, è prevista una quarantena di 5 giorni.

“La prossima tappa degli Europei di calcio porterà tifosi provenienti dall’estero a Roma il 3 luglio per la partita Inghilterra – Ucraina. Ricordo che è in vigore, per motivi di contrasto alla pandemia e alla variante Delta, l’ordinanza per la quarantena di 5 giorni rivolta a tutti coloro che provengono dalla Gran Bretagna, la quarantena deve essere rispettata”, ha ricordato D’Amato in una nota.

Anche il governo inglese, attraverso le parole di alcuni portavoce, ha invitato i tifosi a seguire la partita davanti alla Tv: “La nostra richiesta è di tifare la nazionale da casa, ed esultare davanti alla tv più forte che si può – ha detto Anne Marie Trevelyan, Sottosegretaria al Commercio – La sfida è farci sentire fino a Roma. Sono sicura che sapremo sfruttare l’occasione per sostenere al meglio la nostra fantastica nazionale”.