TikTok come creare e caricare video con effetti e trucchi per aggiungere il suono per trasformarsi in webstar famose

TikTok come creare e caricare video con effetti e trucchi per...

La popolarità di Tik Tok, il social network del momento, è ormai non più in discussione come sanciscono i numeri della sua crescita.

In tutte le parti del mondo ci sono giovani teenager vogliosi di diventare vere e proprie star del web come è riuscito ai più famosi tiktoker del mondo (che, per esempio, anche in Italia, sono in grado di guadagnare cifre astronomiche).

Ma come si fa? E qual è il segreto di Tik Tok? In primo luogo per sapere cos’è Tik Tok e come funziona e capirne il mistero occorre capire che al centro di sono i video.

Creare video divertenti, musicali e non solo, è il punto focale di Tik Tok. Ma come si creano i video? Ecco cosa occorre sapere al riguardo.

Tik Tok come creare e caricare video con effetti e aggiungere suono. Trucchi e spiegazione

Il cuore di Tik Tok, la parte più interessante è quella della creazione dei video. Fare un video su Tik Tok è davvero semplice: basta premere il pulsante centrale con il simbolo del [+], cliccare o fare touch su Consenti l’accesso alla fotocamera e al microfono e confermare con OK.

All’apertura della fotocamera si può optare per la modalità di registrazione tra normale e selfie, proprio come su Instagram Stories. Al di là di creare un video nuovo dalla Camera di TikTok, è possibile caricare un video o una foto già esistente sul telefono e poi modificare a piacere.

Come si fa? Basta premere sull’icona in basso a destra vicino il tasto rosso. Puoi vedere che mostra una foto del tuo rullino in anteprima: lì si sceglie se caricare un video o una foto o anche più di uno, in modalità multipla).

Ai video, naturalmente si possono anche aggiungere dei suoni. Ma come fare? Anche in questo caso è semplicissimo. E’ stato creato un pulsante, Aggiungi un Suono: da qui si può decidere quale musica incorporare nel video.

A disposizione ci sono delle playlist divise per categoria: ad esempio Sanremo 2019, Global Hits, Popolari, Viral. In verità si può anche scegliere direttamente il brano da aggiungere digitando titolo o artista sulla barra Cerca. Una volta che appare la canzone basta premere sul segno della spunta che appare a destra.

Ora che è pronta la musica di sottofondo, dalla schermata della fotocamera si può anche tagliare il suono in qualsiasi punto del video. In pratica, ogni adolescente può diventare un produttore musicale di sé stesso.

Come si fa? Basta premere l’icona della nota musicale con la x che appare nella lista dei simboli sulla destra. Anche la velocità di riproduzione può essere cambiata: la musica, e quindi il lip sync, andrà più o meno veloce in base al tasto selezionato: ovvero 1x è normale, mentre 2x, 3x sono più veloce. Per registrare il video premere il tasto rosso centrale.