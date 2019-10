Tik Tok, come creare un account e ottenere followers: guida semplice per...

Apppassionati di Tik Tok, preparatevi. Alla luce della grande e crescente popolaritá di questo social network che sta conquistando sempre piu´ mercato e le attenzioni di milioni di utenti, specialmente adolescenti, ecco arrivare una guida semplice per usarlo.

Come si usa Tik Tok? Quali sono i passaggi principali per entrare nella app che promette di far diventare famosi i ragazzi e, in alcuni casi, anche ricchi?

Ecco tutto cio´ che c´e´ da sapere su Tik Tok e su cos´é e come funziona, cosí su quali sono o possono essere i rischi. E invece, qui potrete scoprire alcuni trucchi e i nomi di alcuni italiani che sono diventati ricchi e famosi con Tik Tok.

Tik Tok, come creare un account e ottenere followers

Dunque come creare un account su Tik Tok? Per fare video e usare tutte le funzionalità di TikTok occorre iscriversi o accedere con il tuo account se già iscritti.

Per creare un account è necessario inserire l’email oppure il numero di telefono, o scegliere di fare il log up tramite account Facebook, Twitter, Google o Instagram.

Questa opzione è molto più comoda e veloce, ma molti esperti consigliano, per ragioni di sicurezza di non associare due account e creare un account TikTok da zero. Per continuare, si deve inserire la data di nascita. Il limite d’età per poter usare TikTok è 13 anni.

Fatto questo l’account è attivo: ora si può impostare la pagina profilo, che è molto simile a quella di Instagram. In pratica c’è una foto profilo tonda e il feed dei video caricati, e l’icona. L’utente trova in alto a destra per le Impostazioni utili:gestione account, privacy, notifiche, centro assistenza.

Si trovano altresì il numero di seguiti, fan e cuori. Il personale feed mette in evidenza ciò che accade nella community, e nel feed Per te si vedono i video su misura per te, selezionati in base ai gusti e interessi personali. In più, si trova pure un’icona per il “benessere digitale” che avvisa gli utenti che hanno utilizzato l’app per più di 2 ore.

Tik Tok, come caricare video con effetti

Il cuore di Tik Tok, la parte più interessante è quella della creazione dei video. Fare un video su Tik Tok è davvero semplice: basta premere il pulsante centrale con il simbolo del [+], cliccare o fare touch su Consenti l’accesso alla fotocamera e al microfono e confermare con OK.

All’apertura della fotocamera si può optare per la modalità di registrazione tra normale e selfie, proprio come su Instagram Stories. Al di là di creare un video nuovo dalla Camera di TikTok, è possibile caricare un video o una foto già esistente sul telefono e poi modificare a piacere.

Come si fa? Basta premere sull’icona in basso a destra vicino il tasto rosso. Puoi vedere che mostra una foto del tuo rullino in anteprima: lì si sceglie se caricare un video o una foto o anche più di uno, in modalità multipla).