Tik Tok, come si fa a usare l’app, come creare video e diventare popolari

Tik Tok, come si fa a usare l’app, come creare video e...

Non la si può più considerare una moda del momento ma, al contrario, un vero e proprio fenomeno globale: Tik Tok è a tutti gli effetti il più popolare social network del momento, e anche il solo in grado di sbaragliare la concorrenza.

Tik Tok è riuscito a superare la concorrenza di Instagram, Facebook, Twitter e, per certi versi, anche WhatsApp tramite la sua semplicità di uso. Se ci si chiede cos’è e come funziona Tik Tok, la risposta è semplice ed è analizzabile qui.

In linea generale, Tik Tok, che pur spaventa qualche genitore per i pericoli insiti nel mondo social, è una piattaforma amatissima dai teenager che tramite la facilità di uso e gli strumenti che ne crescono la popolarità permette, tramite la creazione di video di ottenere grande fama tra i coetanei.

Il social nato da Musical.ly è divenuto in poco tempo popolarissimo e promette addirittura di diventare ricchi. Non sono in effetti pochi coloro i quali nel mondo che sono diventati delle star del web ricchissime tramite Tik Tok e anche in Italia questo fenomeno ha generato giovanissimi famosi e ricchi.

Ma come si fa a diventare popolari e come si creano dei video su Tik Tok? Ecco cosa c’è da sapere al riguardo. Ecco la guida per creare i video e usare la app.

TikTok: guida pratica e semplice all’uso dell’app

Come funziona Tik Tok e cos’è l’uso dei video che lo caratterizza? Come si fa per aggiungere gli effetti? Ecco la guida per la app dei clip in lip sync.

Tik Tok è un’app che serve a generare sketch video o cantare in lip-sync: cioè i video in cui si muove la bocca in sincrono con la canzone o una scena di un film.

L’app è disponibile in 34 lingue e conta 150 milioni di utenti attivi.

Oltre oltre ai video di sincronizzazione labiale su TikTok si possono aggiungere effetti speciali, creare musical, e tanto altro. Si può ad esempio ballare, recitare, fare duetti, e creare vere presentazioni e tanti tipi di video brevi.

È un’app che stimola il talento e la creatività, ed è perfetta per chi è stufo di Facebook e Instagram.

Per usarlo occorre iscriversi con un account, o fare un rebranding Tik Tok con lo stesso account di altri social.

per usare Tik Tok dunque prima bisogna scaricare l’app sul telefono. TikTok è disponibile gratuitamente su App Store e Google Play Store, ed è rappresentata dall’icona di una nota musicale con colori neon su sfondo nero.

Dopo il download, basta aprirla per vedere subito i video in riproduzione caricati dagli altri utenti. Qui si può scegliere tra “Seguiti” e quelli consigliati “Per te”. Per condividere video è necessario aver creato il tuo account.

Da lì, per creare un video basta andare nella apposita sezione, dove è possibile anche fare tagli audio video e inserire effetti.