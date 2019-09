Tiki Taka Pierluigi Pardo non vuole Wanda Nara, alta tensione in studio, Mediaset smentisce: e lady Icardi è hot, nuda su Instagram (FOTO)

Tiki Taka Pierluigi Pardo non vuole Wanda Nara, alta tensione in studio,...

Tiki Taka, il clima è bollente. E non soltanto per le foto hot della protagonista della vicenda, Wanda Nara.

Si parla, infatti, del clima impossibile che si registra intorno alla figura della moglie di Mauro Icardi e del conduttore del programma televisivo, Pierluigi Pardo che, a quanto pare, non vorrebbe nel suo show la bollente agente e star social-televisiva.

Ma che cosa succede? E’ tutto vero? In primis, su questo, arrivano smentite da Mediaset. Ecco tutti i dettagli

Tiki Taka Pierluigi Pardo non vuole Wanda Nara: e lei si spoglia nuda su Instagram (FOTO)

Pardo non vuole Wanda Nara in studio: è quello che è emerso nelle scorse ore, anche se Mediaset smentisce. Cosa è successo?

Parrebbe che Pardo non tolleri più la moglie di Icardi e che abbia chiesto espressamente di tagliarla dal programma. Risulta, stando a quanti lo confermano, che il clima in studio sia diventato teso, insostenibile, e pericoloso.

Cosa sarebbe successo? Si dice che durante la puntata di domenica scorsa, sarebbero addirittura volate le cartelline a terra per il troppo nervosismo.

E lei, Wanda Nara, intanto, quanto a “clima rovente”, senz’altro non lascia niente di intentato o di celato. Come dimostrano le sue ultime foto su Instagram, nella quale è, sostanzialmente, nuda. Eccone un assaggio.

Se invece per “clima rovente” si intende l’atmosfera nello studio di Tiki Taka, certo le rivelazioni del settimanale Chi non lasciano molti dubbi circa la rottura tra Pierluigi Pardo e Wanda Nara.

Ma è davvero così? La rivista di Alfonso Signorini, è sicura: il giornalista Pardo sarebbe “intrattabile” per questa vicenda. Non vuole Wanda.

Tanto che nelle pause pubblicitarie pare che si sfoghi pesantemente per via della presenza in studio della moglie di Mauro Icardi. Secondo quanto trapela, nel corso dell’ultima puntata andata in onda domenica 22 settembre 2019, sarebbero “volate le cartelline a terra per il troppo nervosismo”.

Quanto a lei, Wanda Nara, non arrivano commenti. Ciò che arriva, invece, è l’ennesimo scatto hot. Eccola, bollente, nuda, procace e provocante, sul suo profilo Instagram.

Le ruggini, anche se smentite da Mediaset, potrebbero essere vere. Prova sarebbe, per alcuni, il fatto che la Nara è stata retrocessa su uno sgabello a leggere risultati e classifica, come quasi un corpo estraneo rispetto al resto del cast.

Wanda Nara, premiata con un tapiro d’oro di Striscia la Notizia, ha glissato sui presunti dissapori con le compagne di Antonio Cassano e Bobo Vieri, opioninisti fissi di Tiki Taka, spiegando invece di avere un ottimo rapporto con la collega Giorgia Venturini.