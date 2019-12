Tiki Taka, torna su Italia 1: altra rivoluzione, niente Rete4 dopo l’addio a Canale 5. Ecco cosa succede e perchè

Ancora caos intorno alla trasmissione sportiva guidata da Pierluigi Pardo e cioè Tiki Taka: il format sul calcio che ha già subito diversi cambiamenti in corsa, ancora non trova una sua stabilità quanto a collocazione. Perchè?

Semplice: il programma è oggetto degli spostamenti ballerini dei programmi in palinsesto dei tre canali Mediaset e, come frutto di una continua rivoluzione di trasferimenti di orario e di canale, ancora non è nel pieno di un ‘trasferimento’ in divenire. Dove andrà collocato il programma Tiki Taka?

Semplice, pur nella sua complessità di giochi di incastri. Tiki Taka andrà in onda su Italia1. Ma quando? E non doveva andare in onda su Rete4? Già, doveva. Ecco il perchè di tutti questi stravolgimenti.

Tiki Taka, torna su Italia 1: non più in onda su Canale 5 e niente Rete 4. Ecco il perchè

Non c’è tregua per Tiki Taka. La trasmissione di Sport Mediaset e condotta da Pierluigi Pardo si appresta all’ennesimo cambio di rete. Nonostante quanto diffuso con un comunicato appena qualche giorno fa tramite Publitalia – che dava comunicazione circa il trasloco del talk sportivo dalla domenica di Canale 5 a quella di Rete 4 – il nuovo cambiamento prevede invece il ritorno a Italia 1.

Nello specifico, a inizio 2020 Tiki Taka andrà in onda, in seconda serata, ogni lunedì su Italia 1.

Aggiornamento ore 5,31

Per il programma di Pierluigi Pardo dunque si tratta di un ritorno ‘a casa’, in un certo qual senso, anche se non è arrivato nè seguendo modalità particolarmente pianificate né seguendo una logica di continuità: ma solo, per appunto, per ragioni di opportunità strategica e di definizione di palinsesti.

Il programma torna infatti dove è nato nel 2013 e dove ha iniziato del resto anche la stagione in corso. Tutti i fan del programma Tiki Taka infatti sanno che è stato su Italia 1 fino al 20 ottobre 2019. Poi il cambio.

Tiki Taka, ‘promosso’ sulla rete ammiraglia nella domenica ha cambiato il corsa struttura oraria e canale andando appunto su Canale 5. Ma non è finita.

A causa dell’ennesima rivoluzione dei palinsesti Mediaset, come noto, alla ripresa post feste si sposterà ancora Live – Non è la D’Urso che tornerà ad occupare prima e seconda serata della domenica di Canale 5, e dunque Tiki Taka riacquista lo spazio del lunedì sera su Italia 1.

Si era parlato di un passaggio a Rete 4, e di un approfondimento sportivo domenicale su Rete 4: ma a quanto pare, al suo posto, dovrebbe esserci un programma con Giorgia Rossi.

aggiornamento ore 10,07

Tiki Taka, torna su Italia 1: e Cassano viene cacciato dal programma

Come se non bastasse, il terremoto è continuato con Antonio Cassano che è stato mandato via da Tiki Taka.

Si è trattato di un’ennesima ‘bomba’ scoppiata intorno all’ex fuoriclasse di Roma e Real Madrid. Infatti Antonio Cassano, ex calciatore e recente nuovo volto come opinionisti di Tiki Taka insieme a Christian Vieri, è stato allontanato dal programma.

A comunicare la decisione è stato proprio l’amico di lunga data Pierluigi Pardo domenica sera, nell’ultima puntata dell’anno. Non sono stati raccontati i motivi ufficiali della decisione ma pare che la scelta discenda proprio dai vertici Mediaset. Di recente, si era vociferato anche di un diverbio tra Cassano e Giorgia Venturini.

aggiornamento ore 14.39