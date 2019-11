TikTok Down, l’app non funziona: problemi e crash per il social network

TikTok non funziona. Da questa mattina, lunedì 25 novembre 2019, numerosi utenti in tutto il mondo stanno lamentando problemi di malfunzionamento per il social network cinese.

La piattaforma di proprietà di ByteDance non carica i contenuti: la maggior parte degli utenti che in questi minuti sta postando messaggi su Twitter attraverso l’hashtag #TikTokDown evidenzia l’impossibilità di aprire l’applicazione.

Provando a cliccare sull’icona di TikTok, infatti, la maggior parte degli utenti si ritrova davanti ad un crash improvviso dell’app che impedisce di entrare nella piattaforma e scorrere il feed dei Per Te. Molti utenti hanno provato a risolvere il problema disinstallando l’applicazione per poi riscaricarla dallo Store ma la situazione non cambia.

Tiktok is having issues since 1:54 AM EST. https://t.co/XTqQicEGuf RT if it's down for you as well #tiktokdown — Downdetector (@downdetector) November 25, 2019

TikTok Down: social network in crash oggi, 25 novembre 2019

Impossibile aprire l’app TikTok oggi, 25 novembre 2019. A causa di un pesante down ai server dell’applicazione gli utenti di tutto il mondo si ritrovano senza la possibilità di caricare video su TikTok. Sono centinaia i tweet pubblicati dagli utenti in questi minuti per evidenziare il malfunzionamento del servizio, a riportare il down di TikTok anche la piattaforma online DownDetector.com che mostra problemi nell’effettuare il login ed in generale nell’aprire l’app da smartphone.