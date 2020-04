TikTok, ecco la nuova pericolosa tendenza dei giovani: la Nutmeg Challenge

Una delle app più popolari in mezzo al blocco per il coronavirus è stata la piattaforma di condivisione video, TikTok. Mentre molti video pubblicati sulla piattaforma sono innocui, una nuova tendenza pericolosa ha iniziato a circolare su TikTok questa settimana.

La tendenza, soprannominata la “Sfida alla noce moscata”, vede gli adolescenti che trangugiano la noce moscata mescolata con l’acqua. Centinaia di video sono stati pubblicati sotto l’hashtag #NutmegChallenge, molti dei quali mostrano ragazzi che tentano la sfida.

TikTok, ecco la Nutmeg Challenge: ecco perché è pericolosa la sfida della noce moscata

Un utente ha intitolato il video “Spero di non morire”, mentre un altro ha scritto: “La sfida alla noce moscata torna tra sei ore per vedere se muoio o no”.

La noce moscata viene solitamente utilizzata in cucina, gli studi hanno dimostrato che può causare problemi, per l’alto contenuto di miristicina. Si tratta di è un composto presente naturalmente negli olii essenziali di alcune piante, come prezzemolo, aneto e noce moscata.

Gli effetti a breve termine del consumo di elevate quantità di noce moscata includono allucinazioni, vertigini, confusione e sonnolenza. Tuttavia, l’ingrediente può anche causare complicazioni più pericolose a lungo termine.

Healthline ha dichiarato: “Oltre agli effetti a breve termine dell’intossicazione dalla noce moscata, ci sono rischi molto più pericolosi di consumare troppo di questa spezia. In alcuni casi, dosi tossiche di miristicina hanno causato insufficienza d’organo. In altri casi, il sovradosaggio di noce moscata è stato collegato alla morte se usato in combinazione con altri farmaci”.