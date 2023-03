TikTok, governo Francia vieta app su telefoni di servizio

(Adnkronos) – Anche il governo francese mette al bando TikTok sui telefoni di servizio forniti al personale. Vietati con effetto immediato l’installazione e l’uso delle app “ricreative” sui telefoni di servizio di 2,5 milioni di funzionari pubblici. Il divieto riguarda TikTok, ma anche “Netflix o Candy Crush”, precisano dal ministero per lo Sviluppo digitale a Le Figaro, che sottolinea come non esista un elenco delle app vietate. App che, secondo una nota del ministero della Funzione pubblica, “non hanno livelli sufficienti di cybersecurity e di protezione dei dati per essere utilizzate sulle dotazioni delle amministrazioni”. La nota non esclude deroghe “per esigenze professionali, come la comunicazione istituzionale di un’amministrazione”.