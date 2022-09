TikTok, Putin come Berlusconi? Cremlino dice ‘niet’

(Adnkronos) – Il presidente russo, Vladimir Putin, non prevede di aprire pagine personali sui social network. Lo ha precisato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, rispondendo alla domanda dei giornalisti se il leader russo avrebbe seguito l’esempio del suo amico Silvio Berlusconi, che ieri è ‘sbarcato’ su TikTok raccontando una barzelletta che aveva come protagonisti, oltre al Cav e allo stesso Putin, il presidente Usa Joe Biden e Papa Francesco.

Peskov, riporta l’agenzia Interfax, ha ribadito che Putin non usa il telefono cellulare, non ha account sui social media e non ha intenzione di aprirne dal momento che ha sufficienti canali per ottenere informazioni e comunicare con i russi. Peskov ha anche osservato che mantenere un account su un social network richiede tempo che il presidente non ha e che difficilmente Putin permetterebbe ad altre persone di gestire i suoi account.