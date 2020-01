TikTok, un ragazzo finge un caso di Coronavirus per fare visualizzazioni

Per fare visualizzazioni su TikTok alcuni adolescenti sono disposti a tutto, anche a fingere di aver contratto il Coronavirus. Come testimoniano gli screenshot, infatti, nelle ultime ore un ragazzo canadese ha pubblicato un video sulla popolare app social fingendo un caso di Coronavirus, il nuovo virus che l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha definito “un’emergenza sanitaria globale”.

Il filmato del giovane canadese ha fatto in poche ore il giro del social network conquistando oltre 800mila Mi Piace e più di 5mila commenti per un totale che supera le 4 milioni di visualizzazioni. Il video pubblicato su TikTok è diventato virale: sfruttando la forte attenzione mediatica attorno alla Coronavirus, infatti, il giovane ha pubblicato il filmato che mostra un adolescente che tossisce ed un articolo che riporta la notizia del caso di Coronavirus accompagnata dalla foto del giovane tiktoker.

Un fotomontaggio creato per fare breccia nel cuore degli utenti che hanno riempito il post di like e commenti per incoraggiare il ragazzo a farsi forza per superare la pericolosa polmonite causata dal virus.

Teens are pretending to have coronavirus on Tik Tok

A poster in British Columbia falsely claimed his friend was diagnosed with coronavirus. Naturally, the video has blown up https://t.co/QZpJewwMKQ

