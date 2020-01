TikTok vietato dall’escercito americano: il motivo

La usano ormai praticamente tutti i giovani, tra un ballo e un canto o un’imitazione. TikTok è il social network del momento, ma è stato bandito dall’esercito americano. Il motivo? Rappresenta una cyberminaccia, secondo quanto riportato da Robin Ochoa, portavoce dell’Esercito, al sito Military.com.

Nell’ultimo anno l’esplosione di TikTok in termini di popolarità è stata devastante. L’app cinese è infatti diventata una tra le più utilizzate al mondo tra i giovanissimi. Anche l’Italia ovviamente non fa eccezione e molti teenagers, tra cui la maggior parte minorenni, utilizzano il social network evoluzione di Musically.

TikTok, l’esercito americano lo bandisce

Nel nostro paese la più influente per quanto riguarda TikTok è senza dubbio Charlie D’Amelio, ma in tutto il mondo la moda del social network cinese è in forte espansione. Negli Stati uniti però c’è un caso che ha fatto discutere, ed è quello elativo all’esercito a stelle e strisce, che ha vietato l’utilizzo del social ai militari.

Eppure TikTok era utilizzata dagli stessi militari fino a poco tempo fa per entrare in contatto con la cosiddetta Generazione Z, ossia quella dei giovanissimi, che tramite un social di usco comune potevano toccare con mano la quotidianità dell’esercito americano. Tutto questo non sarà possibile: TikTok, infatti, è attualmente sotto indagine da parte del Comitato sugli investimenti esteri negli Stati Uniti, che lavora alla salvaguardia della sicurezza nazionale.