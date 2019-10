Tim down adesso: rete cellulare KO. Cosa sta succedendo oggi 22 Ottobre 2019 (Aggiornamento)

La rete cellulare Tim sta andando KO. E’ da tutt’oggi, 22 Ottobre 2019 che moltissimi utenti della nota compagnia telefonica cellulare indicano e segnalano delle continue situazioni di disservizio. Ma che cosa sta succedendo?

Tim Down oggi 22 ottobre 2019: gli utenti segnalano problemi in tutta Italia, e la conferma arriva anche da Downdetector.

La rete Tim sta dando molti problemi in tutta Italia: disservizi e funzionamenti fallaci in tutta Italia vengono segnalati di continuo in queste ore.

Moli utenti non riescono ad usare del tutto la rete. Del resto, questa non è una novità in Italia e nemmeno per la Tim. Infatti una decina di giorni fa, per un’intera notte, migliaia di utenti si erano lamentati per un down della Rete Tim che era durato appunto diverse ore. I problemi di oggi 22 Ottobre 2019 invece hanno a che vedere con la connessione e con una continua lentezza nel caricamento delle pagine.

Tim Down: rete cellulare KO, segnalazioni da tutta Italia

Dunque ancora una volta in poco tempo la rete Tim va offline: la mappa del sito Downdetector che studia questi problemi, sottolinea come siano pervenute segnalazioni di problemi in tutta Italia. Le uniche aree con poche segnalazioni sono la Puglia e la Sardegna. Su Twitter invece sono decine i messaggi che lamentano in queste ore dei pesanti disservizi. Il solito hashtag #TIMdown sta già spaziando ovunque.

Sono in corso aggiornamenti in questi minuti per capire lo stato dei disservizi. Il numero dei reclami sembra sceso, ma non ovunque si segnala come problema risolto.