TIM Easy, è vantaggiosa? Scopriamolo

Natale è tempo di regali e di cambiamenti, quindi se state pensando di modificare il vostro piano tariffario questo è il momento giusto. A partire dal 5 dicembre, infatti, TIM propone ai suoi clienti un’offerta vantaggiosa: TIM Easy, attraverso la quale è possibile ottenere minuti illimitati, così come il traffico internet, che però, in base al pacchetto scelto, avrà un limite per quanto riguarda l’alta velocità.

E’ proprio questo il punto focale dell’offerta: perché se siete alla ricerca di una tariffa che vi permetta di chiamare in maniera illimitata senza la necessità di avere internet veloce, ossia in 4G, per una traffico considerevole di ore, allora la versione base di TIM Easy potrebbe fare per voi.

TIM Easy, quanto costa

TIM Easy parte infatti, nella sua offerta base, da un prezzo di 7,99 e consente di chiamare in maniera illimitata verso ogni opratore. Per quanto riguarda internet è anch’esso illimitato, ma solo 10 Gb sono in 4G, ossia ad alta velocità Perciò è possibile che finiti quelli la vostra connessione perda di intensità.

Se siete alla ricerca di un’offerta più sostanziosa a prezzi però più elevati, TIM propone altre varianti del suo TIM Easy, che vi permetterà di navigare senza troppi problemi ad alta velocità per tutto il mese, senza la necessità di misurare il tempo trascorso su internet. Di seguito le offerte:

TIM Easy M con minuti illimitati e 20 GIGA in 4G a 16,99 euro al mese

TIM Easy L con minuti illimitati e 20 GIGA a 16,99 euro al mese

TIM Easy XL con minuti illimitati, SMS illimitati e 30 GIGA a 22,99 euro al mese