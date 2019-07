TIM ecco le migliori offerte telefoniche di Luglio 2019

In tempo di concorrenza, ogni occasione è buona per provare a vincere la battaglia della convenienza. Tim prova a fare la voce grossa mettendo sul piatto nuove offerte che si sposano a una garanzia di copertura e di ‘appartenenza’ al territorio che effettivamente non ha eguali. Di quali si tratta?

Luglio 2019. Ecco le migliori offerte telefoniche di TIM: prezzi ridotti e ampie offerte contro Iliad, Vodafone, Wind e Tre

Come sanno bene i clienti di TIM, l’offerta della compagnia Telecom a livello di fonia si basa su pacchetti semplici e chiari. Attualmente c’è scelta tra diverse strade: le TIM Advance, le offerte per chi vuole il meglio e le ultime novità della rete TIM. In alternativa ci sono TIM Young Senza Limiti e TIM Junior senza Limiti, (sempre under 30) con molto traffico dati internet, streaming musicale e minuti di chiamate e SMS.

Ma per fare chiarezza soprattutto sui prezzi, ecco le migliori offerte telefoniche di TIM proprio partendo dal pacchetto relativo a TIM Advance. In particolare le offerte TIM Advance prevedono, come prime in assoluto, pacchetti con la connettività 5G.

In pratica permettono di sfruttare la massima velocità della rete sia in 4.5G che 5G. Si compongono di tre opzioni tutto incluso. Si parte da TIM Advance 4.5G: minuti illimitati di chiamate verso tutti, SMS illimitati verso tutti, smartphone a partire da 3 euro e 40 GB di traffico dati internet in 4.5G a 19,99 euro al mese.

Segue, poi, TIM Advance 5G: prevede minuti illimitati di chiamate verso tutti, SMS illimitati verso tutti, smartphone a partire da 3 euro, LoSai e ChiamaOra e 50 GB di traffico dati internet in 5G a 29,99 euro al mese.

La terza e ultima strada è TIM Advance 5G TOP: in questo caso l’offerta prevede minuti illimitati di chiamate verso tutti, SMS illimitati verso tutti, smartphone a partire da 0 euro, LoSai e ChiamaOra, 250 minuti di chiamate verso l’estero, 3 GB di traffico dati internet fuori dall’Europa e 100 GB di traffico dati internet in 5G a 49,99 euro al mese.

Come detto poi ci sono i pacchetti per i più giovani. TIM Young Senza Limiti e Junior Senza Limiti. Le offerte dedicate ai più giovani TIM Young Senza Limiti e TIM Junior Senza Limiti sono scisse in base ad offerte base espandibili che si differenziano per contenuti e costi. Ecco quali.

TIM Young Senza Limiti Top Edition: minuti illimitati di chiamate verso tutti, SMS illimitati verso tutti, chat, social e streaming musicale senza consumare giga, 60 GB di traffico dati internet in 4G e TIMMUSIC Platinum incluso fino al 30 settembre 2019 a 14,99 euro al mese.

E poi c’è TIM Junior Senza Limiti: in questo caso si prevedono 1 GB di traffico dati internet, 100 minuti di chiamate verso tutti, 100 SMS verso tutti, chat senza consumare giga, TIM I love games e TIM Protect a 7 euro al mese.

Occhio poi a TIM Junior PACK Senza Limiti: comprende 3 GB di traffico dati internet, 100 minuti di chiamate verso tutti, 100 SMS verso tutti, chat senza consumare giga, TIM I love games e TIM Protect a 59 euro all’anno.

Altre strade di Tim sono TIM KIDS Tracker Pack (Alcatel MOVE TIME Track&talk, 60 minuti di chiamate verso tutti, 1000 SMS verso tutti e 100 MB di traffico dati internet a 79,98 euro) e TIM Young Senza Limiti Top Edition: in questo caso, come del resto la variante TIM Junior Senza Limiti sono previste l’attivazione e il primo mese gratis se si passa a TIM effettuando l’attivazione online.

Non solo giovani, però. Ecco anche la nota TIM 60+ Senza Limiti. L’offerta TIM 60+ Senza Limiti prevede un solo piano tariffario, che offre minuti illimitati di chiamate verso tutti, 4 GB di traffico dati internet in 4G, chat senza consumare giga e assistenza telefonica privilegiata 24 ore su 24 a 13 euro al mese (12 se si opta il rinnovo su carta di credito, conto corrente o TIM Pay o 9,90 se si sceglie il rinnovo in bolletta). Gratis il primo mese e l’attivazione se si è un nuovo cliente e la si attiva online.