Tim Mondo Netflix: cos’è, come funziona, tutti i costi e come vederlo

Esordisce Tim Mondo Netflix, un nuovo virtuoso progetto che si prepara ad arrivare alla mercè di tutti gli italiani con il vento in poppa: ma che cos’è e come funziona? E quali sono le modalità di uso, di accesso e, naturalmente i costi?

Arriva il connubio tra TimVision e Netflix con una importante offerta: ecco tutti i dettagli, partendo naturalmente da modalità di uso e costi, gli aspetti a cui ovviamente più tengono i fruitori.

Tim mondo Vision e Netflix: ecco cos’è e quanto si paga

Dal 27 maggio è arrivato il nuovo pacchetto “Mondo Netflix” della piattaforma Tim Vision che potrà essere attivato dai clienti Tim di rete fissa. Attraverso a questa ‘unione’ si potranno vedere i contenuti di Netflix, quelli di Tim Vision Plus ed in più si otterrà anche il TimVision Box .

Ma come nasce l’idea Mondo Netflix e quanto costa davvero?

Mondo Netflix nasce dalla intesa di novembre tra le due società. La promo lancio sarà di 12,99 euro al mese al posto di 19,99 euro e riguarderà come anticipato lo standard di Netflix con la chance di disporre dei contenuti su 2 schermi in contemporanea in HD, di Tim Vision Plus e di TimVision Box.

Questo piano potrà essere attivato dai clienti Netflix in nome di un ragionevole interscambio. Che, con solo 1 euro al mese in più rispetto all’abbonamento standard potranno fruire dei contenuti di Tim Vision Plus e del decoder Tim Vision Box.

L’ account Netflix rimarrà tale e si potrà continuare ad utilizzare come sempre per tutti i dispositivi che si desiderano. La differenza sarà che il costo dell’abbonamento sarà spostato sulla bolletta Tim.

Chi ha un abbonamento a TimVision o una TimVision Box avrà le rate di acquisto o noleggio del decoder cancellate. Chi ha TimVision Plus, nel mentre, si troverà nel canone mensile inclusa anche l’offerta Mondo Netflix.

TimVision Plus fornisce la visione di film in prima nonché serie tv, cartoni animali e i grandi eventi di Eurosport inclusi per dodici mesi. Inoltre si avranno i contenuti Sky con i canali Sky Sport24, Sky Tg24, Sky Uno e Sky Arte.

Tim mondo Vision e Netflix: Come accedere all’offerta

L’offerta si potrà sottoscrivere online, pressi i negozi Tim, contattando il 187 o tramite TimVision Box.

Si dovrà poi solo aspettare una e-mail o un messaggio di conferma che conterrà il link per completare l’attivazione su Netflix.

Dopodichè si deve creare un account Netflix e accedere per visionare i contenuti su TimVision Box, Smart Tv, smartphone, tablet e pc.

