Tim Walz sì alla nomination a vice di Harris

Tim Walz sì alla nomination a vice di Kamala Harris: “Onore della vita”. Il governatore del Minnesota che si è presentato sul palco della 3 giornata della kermesse dicendo di sì alla nomination a vice di Kamala Harris nella corsa alla Casa Bianca. “È l’onore della mia vita accettare la nomina a vicepresidente degli Stati Uniti”, ha detto Walz, ringraziando Harris per averlo scelto.

Tra i relatori figuravano anche l’ex presidente Bill Clinton, il leader della minoranza alla Camera Hakeem Jeffries e l’ex presidente della Camera Nancy Pelosi. La convention si è concentrata sul tema della “lotta per le nostre libertà”.

Aggiornamento ore 6.21

“Potreste non saperlo, ma non ho tenuto molti discorsi importanti come questo”, ha spiegato Walz per chiudere la terza notte della Convention, ma, ha aggiunto, “ho fatto molti discorsi di incoraggiamento”.

Aggiornamento ore 9.31

“Abbiamo la squadra giusta, Kamala Harris è tosta, Kamala Harris ha esperienza e Kamala Harris è pronta. Il nostro compito è entrare in trincea e bloccare e contrastare. Un centimetro alla volta, un metro alla volta, una telefonata alla volta, un bussare alla porta alla volta, una donazione di 5 dollari alla volta” perché “quando lottiamo, vinciamo”, ha concluso.

AGGIORNAMENTO ORE 12.14