Tina Rispoli chi è la moglie di Tony Colombo: età, altezza, carriera, vita privata, ex marito, camorra, figli, matrimonio e indagine, Instagram

Questa sera si parlerà (anche) di lei nel corso della puntata di Live Non è la D’Urso che andrà in onda su Canale 5 in prima serata oggi, lunedì 28 Ottobre 2019: si tratta di Tina Rispoli la moglie del noto cantautore neomelodico Tony Colombo, che oltre che per le sue canzoni e il suo stile canoro, è famoso anche per il matrimonio e alcune, presunte, frequentazioni nella vita privata.

Di cosa stiamo parlando? Semplice. Di ciò che verrà analizzato anche questa sera nel corso del Live di Barbara D’Urso che torna di lunedì sera in prima serata. Ma per capire meglio, occorre fare un’analisi specifica sul protagonista.

Ovvero, chi è Tina Rispoli in Colombo? Cosa sappiamo di lei, della sua carriera, della sua vita privata e della sua famiglia? Ecco cosa viene fuori su di lei.

Tina Rispoli chi è? Anni, vita privata, ex marito, affiliazione camorra, gossip, Barbara D’Urso, Instagram

Tina Rispoli ha 43 anni ed è nata a Napoli. E’ salita alla ribalta dei più importanti organi di informazione a seguito del suo matrimonio con Tony Colombo. Si tratta, in genere, di una donna molto apprezzata sia per questa unione che, in particolare, per il suo lato estetico e per l’eleganza nel porsi. Ma anche per alcune scelte fuori del comune, come quello del suo fastoso matrimonio con il famoso neomelodico. Molto nota sul suo Instagram (@tinacolomboofficial) è seguita da 192mila persone e conta soltanto 33 post.

Tina Rispoli era sposata con Gaetano Marino. Lui è un ex boss delle Case Celesti che è stato assassinato all’esterno di uno stabilimento balneare del lungomare di Terracina.

Nel 2015 conosce Tony Colombo, tra i due scatta l’amore praticamente subito. Nel Marzo del 2019 i due si sposano e per il loro matrimonio vengono stanziati trentaduemila euro dall’amministrazione comunale partenopea almeno stando alle informazioni fatte pervenire.

Le immagini delle matrimonio, celebrate in pompa magna, hanno fatto il giro del web. Le nozze tra Tina e Tony hanno creato scompiglio nelle città di Napoli, con manifestazioni non autorizzate, la presenza di un corteo di circensi e persino una carrozza in pieno stile Cenerentola.

“Troviamo assurdo che si permetta a qualcuno di prendere in ostaggio un’intera città per un matrimonio. Come è stato possibile allestire e tenere un concerto non autorizzato in piazza Plebiscito? Come è stato possibile che un corteo circense non autorizzato con un cocchio in stile Casamonica abbia mandato in tilt Secondigliano?”, ha dichiarato il consigliere il Francesco Emilio Borrelli all’epoca dei fatti.

Ma altrettanto controverso è il primo matrimonio della donna. Tina infatti, moglie di Tony Colombo, è l’ex moglie del boss mafioso Gaetano Marino, ucciso nel 2012. In un’intervista a Il Mattino, la donna ha confessato di non aver mai saputo dell’affiliazione alla camorra da parte di suo marito, fin quando l’uomo non è stato giustiziato dalla mafia.

Nel corso del suo primo matrimonio, Tina ha avuto 3 figli – due maschi e una femmina.