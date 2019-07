Tinto Brass: malore e ricovero d’urgenza

Mentre scriviamo non è ancora stata data una prognosi ufficiale. La notizia, di poche ore fa, si limita soltanto a rendere noto che il regista 86enne Tinto Brass è stato urgentemente ricoverato all’ospedale Sant’Andrea di Roma.

Il regista per eccellenza di pellicole abbastanza ‘calde’, ma anche di capolavori come ‘Caligola’ o ‘La Chiave’, a quanto si apprende era in casa con l’amata moglie quando ha accusato un malore. La cosa, a parte l’età avanzata di Brass, ha creato notevole preoccupazione perché già nel 2010 il regista ha avuto un brutto ictus…

Max