Tir itinerante di Salvamamme offre doni natalizi alle famiglie in difficoltà

Il tir itinerante di Salvamamme offre regali di Natale alle famiglie in difficoltà a Roma: una splendida iniziativa che ha l’obiettivo di aiutare le famiglie seguite dall’associazione in occasione feste natalizie.

Arriva il Tir del grande cuore di Roma: regali ai bisognosi

Lo chiamano “Tir del grande cuore di Roma”, il progetto itinerante di Salvamamme che mercoledì 11 e giovedì 12 dicembre porta in diversi punti della città regali in occasione del Natale alle famiglie in difficoltà. In particolare a Piazzale Ostiense è stato indicato il punto di partenza di questo viaggio della solidarietà, dove nella mattinata di ieri, 11 dicembre, sono stati consegnate le prime centinaia di pacchi a chi ne ha fatto richiesta: doni personalizzati di vestiario nuovo, giocattoli, prodotti di igiene e dolci natalizi.

L’iniziativa, nata grazie alla collaborazione con il Comitato area metropolitana di Roma della Croce rossa italiana, e resa possibile attraverso centinaia di realtà che ogni giorno donano e sostengono la onlus: “Solo grazie all’aiuto di questi cari e preziosi amici ancora una volta diamo vita ad una comunità solidale che si stringe attorno a migliaia e migliaia di persone – ha detto Grazia Passeri, presidente di Salvamamme -. Con il Tir di solidarietà Salvamamme porta alla luce l’estenuante e massacrante lavoro quotidiano che si compie all’interno dei suoi magazzini grazie ad un flusso ininterrotto di donazioni di beni da parte di una Roma sensibile e generosa”.