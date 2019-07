Tiromancino: chi è il cantante Federico Zampaglione

Attivi da ormai 30 anni, i Tiromancino sono uno storico gruppo della musica italiana e praticamente dalla fondazione il cantante e leader è stato Federico Zampaglione.

Il front man della band negli anni si è fatto conoscere non solo come cantante, ma come artista a tutto tondo in grado di svolgere anche il ruolo di regista, in particolare dopo l’inizio della sua lunga relazione con l’attrice Claudia Gerini.

Federico Zampaglione: età, vita privata, canzoni dei Tiromancino e storia con la moglie Claudia Gerini

Federico Zampaglione è romano, nato il 29 giugno del 1968. Proprio a Roma il cantante muove i suoi primi passi come cantante, incoraggiato dal padre Domenico.

È il 1989 quando fonda i Tiromancino, anche se serviranno più di dieci anni per trovare il successo con la canzone La descrizione di un attimo, brano voluto anche da Ferzan Özpetek per il film Le fate ignoranti.

Con gli anni Federico Zampaglione diversifica i suoi interessi e si diletta sia come sceneggiatore e regista, sia come romanziere, con l’esordio letterario nel 2017.

Federico Zampaglione è noto anche per la sua lunga relazione (dal 2005 al 2016) con Claudia Gerini. I due hanno avuto anche una bambina, Linda, prima di interrompere la storia non senza sofferenza.

Adesso il cantante dei Tiromancino è legato all’attrice Giglia Marra, molto più giovane di lui (è del 1982).