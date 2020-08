Tiziano Ferro canta Perdere l’amore di Massimo Ranieri: la nuova cover di I love my radio

Tiziano Ferro e Massimo Ranieri, l’inedita coppia è il frutto della cover di ‘Perdere l’amore’, capolavoro di Ranieri in lizza per la migliore canzone italiana degli ultimi 40 anni. La riproposizione del brano è stata concepita nell’ambito dell’iniziativa I love my radio, grazie alla quale i radioascoltatori possono votare il loro brano preferito.

Tutte le maggiori radio italiane hanno aderito all’iniziativa in un momento complicato per la radiofonia. La cover di Perdere l’amore di Tiziano Ferro arriva dopo altre riproposizioni di celebri canzoni italiane nella lista delle migliori da poter votare. E’ ascoltabile su tutte le radio che hanno aderito all’iniziativa di I love my radio.

“E’ una delle canzoni che più mi ha fatto sognare”

Tiziano Ferro si è messo in gioco con il capolavoro di Ranieri, uno dei suoi brani preferiti, come ha dichiarato: “Era il 1988 quando nel mio mangiadischi suonava anche questo 45 giri: Perdere L’Amore di Massimo . Quando l’ho vista nella lista delle canzoni celebrate in questi 45 anni di radio non ho avuto dubbi sulla scelta”.

Ha continuato il cantante di Latina: “È una delle canzoni che mi hanno fatto sognare di più da bambino e poi è diventata una magnifica esperienza a Sanremo 2020, quando ho potuto cantarla proprio con Massimo sul palco dell’Ariston. Perciò l’ho chiamato di nuovo per registrarla in studio e lui mi ha aiutato a rendere eterno questo mio ricordo”. Di seguito tutte le canzoni il lizza per diventare la migliore degli ultimi 40 anni:

975 CLAUDIO BAGLIONI – SABATO POMERIGGIO

1976 RICCARDO COCCIANTE – MARGHERITA

1977 UMBERTO TOZZI – TI AMO

1978 LUCIO BATTISTI – UNA DONNA PER AMICO

1979 VASCO ROSSI – ALBACHIARA

1980 GIANNI TOGNI – LUNA

1981 FRANCO BATTIATO – CENTRO DI GRAVITÀ PERMANENTE

1982 LOREDANA BERTÈ – NON SONO UNA SIGNORA

1983 FRANCESCO DE GREGORI – LA DONNA CANNONE

1984 ANTONELLO VENDITTI – NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI

1985 EROS RAMAZZOTTI – UNA STORIA IMPORTANTE

1986 LUCIO DALLA – CARUSO

1987 ZUCCHERO – SENZA UNA DONNA

1988 MASSIMO RANIERI – PERDERE L’AMORE

1989 RAF – TI PRETENDO

1990 POOH – UOMINI SOLI

1991 PINO DANIELE – QUANDO

1992 LUCA CARBONI – MARE MARE

1993 LAURA PAUSINI – LA SOLITUDINE

1994 883 – COME MAI

1995 LIGABUE – CERTE NOTTI

1996 ARTICOLO 31 – DOMANI

1997 NEK – LAURA NON C’È

1998 BIAGIO ANTONACCI – QUANTO TEMPO E ANCORA

1999 LUNA POP – 50 SPECIAL

2000 TIROMANCINO – DUE DESTINI

2001 ELISA – LUCE (TRAMONTI A NORD EST)

2002 DANIELE SILVESTRI – SALIRÒ

2003 GIORGIA – GOCCE DI MEMORIA

2004 TIZIANO FERRO – SERE NERE

2005 NEGRAMARO – ESTATE

2006 GIANNA NANNINI – SEI NELL’ANIMA

2007 FABRIZIO MORO – PENSA

2008 JOVANOTTI – A TE

2009 MALIKA AYANE – COME FOGLIE

2010 CREMONINI E JOVANOTTI – MONDO

2011 FABRI FIBRA – TRANNE TE

2012 ARISA – LA NOTTE

2013 MARCO MENGONI – L’ESSENZIALE

2014 FEDEZ FT FRANCESCA MICHIELIN – MAGNIFICO

2015 BABY K & GIUSY FERRERI – ROMA BANGKOK

2016 MAX GAZZÈ – TI SEMBRA NORMALE

2017 FRANCESCO GABBANI – OCCIDENTALI’S KARMA

2018 THEGIORNALISTI – QUESTA NOSTRA STUPIDA CANZONE D’AMORE

2019 MAHMOOD – SOLDI