Tiziano Ferro e Jovanotti, oggi 5 giugno esce Balla per me

Due fuoriclasse e una canzone. Tiziano Ferro e Jovanotti uniscono le forze per la prima volta in carriera e il risultato è Balla per me, brano in uscita oggi venerdì 5 maggio. Per anni hanno dominato le classifiche a suon di hit e testi struggenti. Ora si stringono la mano per un sodalizio inedito e travolgente.

Balla per me non è in realtà una novità perchè presente nell’album “Accetto miracoli” uscito a novembre, ma da oggi sarà passato in. Radio e per molti sarà una piacevole prima volta. Ma come nasce una collaborazione tra due giganti della musica?

Balla per me, come è nata la collaborazione tra Ferro e Jovanotti

A spiegarlo è lo stesso Tiziano Ferro, come riportato da Tv Sorrisi e Canzoni: “Questo brano è un mondo a parte – ha raccontato il cantante di Latina – Era il 1987 quando comprai il mio primo disco italiano ed era di Jovanotti. Non sapevo nemmeno che si chiamasse Lorenzo, ma il mio sogno era quello di cantare con lui. Ora è successo e il risultato è una delle canzoni più di cuore dell’album”.

Un brano che porta con sè una carica adolescenziale, tipica di chi lavora con il proprio idolo: “Credo sia percepibile tutto il desiderio e l’entusiasmo di quel ragazzino di 7 anni, che sogna di cantare con il suo idolo e, sebbene non abbiamo mai avuto prima l’occasione di incrociare le nostre voci, in questo pezzo sembra che cantiamo insieme da sempre.

Anche Jovanotti ha commentato l’uscita del nuovo brano, che con ogni probabilità sarà considerato il nuovo tormentone estivo: “É un pezzo che ha qualcosa di immediato e zero pippe, parla di vita vera su un battito che pulsa, ma presenta una complessità armonica e compositiva piuttosto inusuale. Io sono arrivato per ultimo alla festa, invitato dal padrone di casa, ma mi sono divertito alla grande a infilarmici dentro”, ha concluso Jovanotti.