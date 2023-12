Tiziano Ferro: “Non riesco a cantare, si chiude anno difficile”

(Adnkronos) – “Non riesco a cantare, non riesco a fare musica”. E’ un Natale particolare per Tiziano Ferro. Il cantante chiude un 2023 che lo ha messo alla prova, in particolare per il divorzio. L’artista, su Instagram, si rivolge a follower e ammiratori con un messaggio di auguri tra commozione e propositi per il futuro. “So che vi aspettavate il karaoke di Natale, ma è un anno un po’ particolare. Ultimamente non riesco a cantare, non riesco a scrivere, non riesco a fare musica. Pochi giorni fa ho registrato il duetto con la fantastica Elisa, ho cantato e ho pensato che tutto si fosse sbloccato, ma finita la performance la voce è andata via”, dice Tiziano Ferro nel video.

“Ho capito che il mio corpo e la mia voce mi stavano dicendo che le devo rispettare. Se è vero che da un periodo di distruzione c’è sempre la rinascita, io sono qui per dirvi: sono certo che quest’anno che arriverà sarà un anno di cose nuove”, dice riavvolgendo il nastro in “un anno difficile, ma non mi lamento. Ci sono molte persone che soffrono, mentre io sono qui. Non sono triste, sono positivo perché la mia famiglia è nel cuore, la mia famiglia siete voi e i miei bambini, è solo un Natale diverso”, ripete. “Mi ricorderò di questo Natale perché sarà stato quello in cui non ho cantato, ma renderà ancora più speciale il momento in cui torneremo a cantare insieme. Vi voglio bene perché mi siete stati vicini, perché viete vicini ai miei figli, perchè so che in questo momento di ricostruzione non potrebbe esistere senza di voi”, dice prima di congedarsi. “Grazie per la pazienza, per l’amicizia e per il supporto. Quest’anno è così, il Natale della ricostruzione”.