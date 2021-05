Tlc, sindacati convocati mercoledì al Mise

E’ arrivata la convocazione dei sindacati del settore tlc al Mise, come richiesto dalle stesse segreterie nazionali, per approfondire il dossier della ‘rete unica’ e più in generale per un confronto sulle problematiche del settore. E’ quanto apprende l’Adnkronos da fonti sindacali. La convocazione a Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil è da parte del sottosegretario Anna Ascani per domattina alle 9. Per dopodomani, giovedi’ 27, le segreterie nazionali di Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil avevano indetto un presidio davanti al Ministero dello Sviluppo Economico a Roma, per “sollecitare l’apertura di un tavolo governativo sulla vicenda della ‘rete unica'” che a questo punto sarà sospeso.