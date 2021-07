Tokyo 2020, 17 nuovi contagi legati ai Giochi

Gli organizzatori dei giochi di Tokyo 2020 hanno segnalato 17 nuovi contagi di coronavirus alle Olimpiadi portando il numero totale di infezioni dal 1 luglio a 123. Il comitato organizzatore ha dichiarato nel suo briefing quotidiano che un atleta straniero era tra i nuovi casi. L’area di Tokyo è sotto il quarto stato di emergenza per il coronavirus per tutta la durata delle Olimpiadi.

Il canottiere olandese Finn Florijn è risultato positivo al covid e messo in quarantena, come riferito dalla Federcanottaggio orange su Twitter. Il 21enne atleta, ieri in acqua per le batterie, deve dunque rinunciare ai ripescaggi.