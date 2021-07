Tokyo 2020, Barelli: “Paltrinieri oggi un ‘mostro’ in acqua, è stato strepitoso”

“Paltrinieri oggi era completamente un’altra persona, un altro nuotatore, un mostro in acqua ed ha dimostrato di avere grande carattere e siamo veramente soddisfatti e impressionati dalla determinazione di come ha nuotato”. E’ il commento del presidente della Federnuoto Paolo Barelli all’Adnkronos, sulla medaglia d’argento di Gregorio Paltrinieri negli 800 stile libero.

“I 1500 sono aperti, c’è qualche giorno di riposo, ma pensiamo giorno per giorno. Lui ha nuotato poco per la mononucleosi, ma ha fatto qualcosa di strepitoso con la mancanza di un mese di allenamento, che però è stata gestita molto bene. Lui è stato molto tranquillo e non ha perso la testa nel momento in cui non si sentiva bene, è stato molto calmo e determinato, tutto bene”, ha aggiunto il numero uno della Fin. “Miressi? Peccato ma è la prima grande finale che fa, ha tempo ed è giovane”, ha aggiunto Barelli sulla finale dei 100 stile libero di Miressi dove è giunto sesto.

“Purtroppo siamo stati sfortunati, i due atleti di punta erano Paltrinieri e Quadarella. L’azzurra 10 giorni fa aveva perso 2 chili di liquidi e si sa cosa significa, ma la vita è questa, bisogna reagire. Abbiamo una squadra giovane e all’orizzonte abbiamo delle carte buone da giocare. Speriamo che non chiudano tutte le piscine d’Italia altrimenti sarebbe un fallimento totale e su questo continuo ad insistere”, ha concluso Barelli.