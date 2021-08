Luigi Busà è in finale per l’oro nel karate 75 kg alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’azzurro si assicura almeno la medaglia d’argento alle Olimpiadi battendo l’ucraino Stanislav Horuna per 3-0. Per l’Italia team sarà la 37esima medaglia, record assoluto ai Giochi. Domani, il 33enne siciliano affronterà in finale l’azero Rafael Aghayev, suo eterno rivale.