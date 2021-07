Federica Pellegrini è in finale nei 200 stile libero a Tokyo 2020. Per lei è la quinta finale individuale, è la prima volta nella storia del nuoto femminile a livello individuale. La finale è in programma domani mercoledì 28 luglio alle 3.41 in Italia (le 10.41 ora locale). Sarà possibile vedere la gara della Divina su Discovery +, sulla Rai2 oppure su Eurosport, che non sarà visibile su Sky ma su Dazn.