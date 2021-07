Tokyo 2020, Italia contro Corea per il bronzo in sciabola donne

L’Italia della sciabola femminile è stata sconfitta in semifinale dalla Francia nella gara a squadre delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Le azzurre Rossella Gregorio, Irene Vecchi, Martina Criscio e Michela Battiston si sono arrese alle transalpine per 45-39. Non è bastato un grande parziale di Battiston, subentrata dalla panchina nella terzultima frazione, per evitare la sconfitta in un match che ha visto le francesi sempre in vantaggio nel punteggio. Ora l’Italia affronterà alle 11.30 la Corea nella sfida che vale il bronzo.