Tokyo 2020, Mattel nella bufera: nessuna asiatica nel ‘team Barbie’

Nessuna asiatica nel ‘team Barbie’ per le Tokyo 2020. Finisce nella bufera la Mattel, che tra le cinque bambole realizzate in occasione delle Olimpiadi non ne ha pensata nemmeno una con i tratti asiatici. L’azienda di giocattoli seconda solo alla Lego per fatturato ha collaborato con il Comitato olimpico internazionale (Cio) e con gli organizzatori di Tokyo 2020 per la realizzazione delle bambole. Ognuna di loro rappresenta i cinque nuovi sport che sono stati inseriti al programma olimpico quest’anno: baseball/softball, arrampicata sportiva, karate, skateboard e surf.

“Tokyo 2020 è un evento enorme che unisce il mondo attraverso lo sport e ispira i tifosi di tutte le età”, ha scritto il Chief Franchise Officer di Mattel Janet Hsu in un comunicato stampa. “La collezione Mattel Tokyo 2020 onora questi sport e ispira una nuova generazione attraverso lo spirito olimpico e l’eccezionale tradizione atletica”, ha aggiunto. Ma i social media si sono accorti dell’assenza di una Barbie asiatica, nonostante l’azienda di El Segundo avesse parlato del tentativo di promuovere ”innovazione e inclusività”. Numerose le proteste su Twitter e Instagram, dove è stata espressa delusione.

“Non comprerò bambole Barbie per le mie due bambine. Nessuna”, ha twittato il commissario della contea di Macomb nel Michigan, Mai Xiong, emigrata negli Stati Uniti come rifugiata Hmong all’età di tre anni. In molti si sono anche chiesti come la Mattel abbia potuto dimenticare una Barbie asiatica proprio con i Giochi ospitati a Tokyo. “La Mattel rende gli asiatici americani invisibili mentre pubblicizza la ‘linea di bambole più diversificata di sempre’, mettendo in evidenza un paese asiatico con una Barbie in uniforme di karate giapponese, marchiando ogni bambola ‘Tokyo official'”, ha twittato l’artista americano giapponese Drue Kataoka.

Settimane prima della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo, la Mattel ha messo in commercio una Barbie modellata sulla tennista giapponese Naomi Osaka come parte della serie ‘Role Model’. La bambola è andata esaurita poche ore dopo essere stata messa in vendita.