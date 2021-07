Tokyo 2020, Samele in finale sciabola: sono due le medaglie azzurre

Dopo Vito Dell’Aquila, in corsa per l’oro nel taekwondo, l’Italia si assicura una seconda medaglia a Tokyo 2020 con Luigi Samele. Undicesimo del ranking, l’azzurro è in finale nella sciabola individuale maschile ai Giochi: ha battuto in semifinale 15-12 lo schermitore della Corea del Sud, Kim Jung-hwan, numero 15 del ranking.

Samele ha vinto in rimonta dal 6-12 ha piazzato nove stoccate consecutive per aggiudicarsi un posto in finale dove sfiderà il campione olimpico di Londra 2012 e Rio 2016, l’ungherese Aron Szilagyi.