‘Tokyo 2020’: siamo al nono posto del medagliere con 6 ori, 9 argenti e 15 bronzi. Cina imbattibile

Complice l’odioso fuso orario, purtroppo questa è un’edizione che non riusciamo a goderci come avremmo voluto, costretti ad accontentarci di trionfi e appassionati tentativi, visti in puntuale ‘differita’ tv, praticamente, come si dice: a giochi fatti!

Tuttavia non viene meno il tifo e, soprattutto, l’orgoglio per questi nostri giovani atleti i quali, nonostante le difficoltà di una adeguata preparazione in parte ‘evaporata’ in conseguenza della pandemia, stanno comunque mantenendo alto il vessillo tricolore nella terra del sol levante.

‘Tokyo 2020’: siamo al nono posto del medagliere con 6 ori, 9 argenti e 15 bronzi

Dunque non possiamo che essere orgogliosi di apprendere che, ad oggi, in quel delle comunque ‘pericolose’ Olimpiadi di Tokyo 2020 (dove la variante Delta continua a fare sfraceli), gli Azzurri risultano al nono posto del medagliere.

In questi convulsi giorni di attesa e veglia, la spedizione tricolore ha già assicurato alla bacheca d’onore ben 30 medaglie, Nello specifico al momento contiamo infatti 6 ori, 9 argenti e 15 bronzi.

‘Tokyo 2020’: davanti a noi paesi immensi come la Cina, gli Usa, il Giappone o l’Australia

Ad inorgoglirci ulteriormente, il fatto che davanti noi ci sono ‘continenti’, paesi immensi per popolazione che, al confronto, (simpaticamente parlando) sembriamo noi ‘quelli di San Marino’!

Dunque al comando ecco la Cina: con 32 ori, 22 argenti, 16 bronzi. Seguono gli Usa (25, 31, 23; 3), e poi il Giappone (21, 7, 12; 4). Quindi la Gran Bretagna (15, 18, 15; 5), l’Australia (15, 4, 17; 6), e la Russia (14, 21, 18; 7). Infine la Germania (8, 8, 16; 8), la Francia (6, 10, 9; 9), ‘noi’, l’Italia (6, 9, 15; 10), e l’Olanda (6, 8, 9). Ma non è ancora finita…

Max