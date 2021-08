Tokyo 2020, Tamberi: “Non ci posso credere, ce l’ho fatta dopo infinite difficoltà”

“Abbiamo vinto le olimpiadi dopo aver passato un infortunio incredibile, dopo infinite difficoltà, ce l’abbiamo fatta. Non ci posso credere, ho sognato questo giorno così tanto tempo”. Sono le parole con la voce strozzata dall’emozione di Gianmarco Tamberi, oro nel salto in alto ai Giochi olimpici di Tokyo, ai microfoni di Rai Sport.

“Ho realizzato un sogno che non vedo l’ora di raccontare ai miei figli. Il gesso significa il giorno in cui ho deciso di provarci. Dopo l’infortunio sono rimasto nel letto a piangere, poi mi sono fatto scrivere ‘road to Tokyo 2020’ ed eccomi qui”, conclude l’azzurro oro ex aequo con il qatariota Mutaz Essa Barshim.