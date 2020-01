Tom Cruise: età e vita privata dell’attore protagonista di Top Gun e adepto di Scientology

Sguardo da duro, viso angelico e carattere prorompente. Appare così Tom Cruise in quasi tutti i film a cui ha preso parte, tra cui, ovviamente, Top Gun, pellicola cult degli anni ‘80. L’attore, oggi 57enne, è tra i più amati di Hollywood, capace di interpretare ruoli spesso diversi tra loro grazie alla sua capacità di adattarsi a tutte le situazioni.

Diventato celebre in tutto il mondo nel ruolo di Maverick, pilota senza paura che ha dovuto fare in conti con le difficoltà della vita, ha scalato le vette più alte del cinema mondiale grazie alla partecipazione in film che hanno segnato generazioni, tra cui Il colore dei soldi, L’ultimo samurai, Rain Man, Intervista con vampiro e moltissimi altri.

Tom Cruise, attore senza paura

Celebre anche il ruolo di Ethan Hunt, agente segreto protagonista di Mission Impossible, film ad altissimo tasso adrenalinico in cui Tom Cruise prende parte a spericolate missioni, appunto, al limite dell’impossibile. Quello che lo ha reso celebre nei panni dell’agente segreto è la totale assenza di controfigure per le scene più pericolose.

Già, Tom Cruise ha fatto tutto da solo: salti da posizioni altissime, scalate terrificanti, capriole, lanci da automobili in corsa. Insomma, tutto ciò che si vede nel film è opera delle abilità fisiche dell’attore americano. Per riuscirci si è allenato in tutti i modi, perché per lui ogni città visitata è una palestra utile a superare i propri limiti.

Attore senza paura e col fiuto per gli affari, perché è anche grazie a lui se il noto marchio di occhiali da sole Ray-Ban sono oggi tra i più popolari al mondo. Il classico modello a goccia è ormai un cult anche oggi, e pensare che negli anni ‘80 l’azienda era in una gravissima situazione finanziaria. E’ riuscita ad uscirne grazie ad un testimonial d’eccellenza: Tom Cruise ha infatti indossato gli occhiali da sole in molti fil, tra cui Top Gun.

Il culto di Scientology, cos’è

Negli ultimi anni Tom Cruise è stato protagonista di alcune polemiche per essere uno degli esponenti di Scientology, misterioso culto religioso che adesca adepti a cui, secondo fonti interne, fa il lavaggio del cervello. Chi entra in Scientology deve chiudere i pinti con l’esterno e con gli affetti famigliari.

Non è un caso che Tom Cruise non possa più vedere la figlia Suri, nata dalla relazione con Nicole Kidman, perché non fa parte dell’organizzazione. L’attore è diventato uno dei maggiori esponenti del culto di Scientology. Tanto da essere considerato alla stregua di un Dio dagli adepti, che quasi lo venerano.

Un ambiguo culto religioso che negli ultimi anni ha fatto registrare anche episodi di violenza all’interno dell’organizzazione, denunciati e punti. Per alcuni lo stesso Tom Cruise era a conoscenza dei soprusi perpetrati ad alcuni membri del culto. Il suo sodalizio con Scientology ha di fatto anche limitato la sua presenza nei film più recenti, ecco spiegata quindi la sua assenza dal grande schermo.