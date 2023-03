Tom Sizemore è morto, l’attore aveva 61 anni

(Adnkronos) – L’attore Tom Sizemore, noto soprattutto per avere interpretato il sergente Mike Horvath in ‘Salvate il soldato Ryan’, è morto in seguito a un aneurisma cerebrale che l’aveva colpito il 18 febbraio scorso. Sizemore, 61 anni, si è spento “serenamente nel sonno al Providence Saint Joseph Medical Center di Burbank” dove era ricoverato, “con accanto il fratello Paul e i gemelli Jayden e Jagger”, figli dell’attore. Lo riferisce il suo manager, Charles Lago, che all’inizio di questa settimana aveva dichiarato che i medici che assistevano l’attore avevano informato la famiglia che non c’erano più speranze per Sizemore, suggerendo di avviare le procedure per il fine vita.