Tommaso Claudi, chi è il console italiano che salva i bambini in Afghanistan

Una foto che lo ritrae con giubbotto antiproiettile, un elmetto attaccato alla cintura, mentre porta in salvo un bambino in lacrime, ha fatto il giro d’Italia. Tommaso Claudi, 31 anni da compiere il 30 agosto, è uno dei pochi italiani rimasti a Kabul, in Afghanistan, l’unico diplomatico. Dal gennaio del 2019 è segretario commerciale a Kabul, dove vive in un locale all’interno dell’aeroporto.

Proprio lì è stato immortalato nella foto postata su Twitter dal segretario generale della Farnesina, Ettore Sequi, mentre aiuta un bambino a superare un muro dell’aeroporto. “Grazie Tommaso”, ha scritto Sequi su Twitter. Poco dopo è arrivato anche il messaggio del ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

“Se stiamo riuscendo a portare a casa i nostri connazionali e gli afghani che hanno collaborato col nostro Paese lo dobbiamo anche a persone come Tommaso Claudi. Il suo impegno in una situazione di emergenza, davanti a difficoltà evidenti, è una prova di grande amore per l’Italia“, ha scritto Di Maio.

Chi è Tommaso Claudi

Originario di Camerino, in provincia di Macerata, dopo due lauree (Linguistica e Relazioni Internazionali), nel settembre del 2017 viene nominato Segretario di Legazione in prova alla carriera diplomatica, nel 2019 arriva a Kabul. Appassionato di sport, attivo sui social, su Instagram ha più di 2.000 follower. Il sindaco di Camerino, Sandro Sborgia, lo attende per complimentarsi per il coraggio mostrato.