Tommaso Paradiso choc: ‘i Thegiornalisti non esistono più’

Negli ultimi tempi il loro ascendente ha subito un’impennata impressionante. Pur non proponendo chissà quale talentuoso segnale artistico in grado di ‘elevarli’ al di sopra di molti altri loro colleghi, i Thegiornalisti hanno via via catalizzato sempre più attenzioni su di loro, fino a riuscire a riempire il Circo Massimo di Roma, come accaduto qualche settimana fa.

Ed ora, proprio quando ‘apparentemente’ tutto sembrava andare per il meglio, ecco il fulmine a ciel sereno. Su Instagram infatti il leader della band, Tommaso Paradiso, ha annunciato lo ‘scoop’: “Tra qualche giorno uscirà una nuova canzone. Uscirà come Tommaso Paradiso. D’ora in poi tutto ciò che scriverò e canterò non sarà più dei Thegiornalisti ma sarà Tommaso Paradiso. E’ giusto che sia così”. Una notizia inaspettata che ha gelato migliaia di fans ma, come si evince da quanto scritto sul social, ha origini lontane: “Credo non sia nobile spiegare il come e il perché di tutto questo. I problemi ce li teniamo per noi“, aggiunge infatti Paradiso, lasciando intendere che questa decisione è frutto di “mesi molto difficili. Sono stato male” ed ora, prosegue, vuole solo “un po’ di delicatezza”, anche se, ribadisce, “i Thegiornalisti per quel che mi riguarda non esistono più“.

Infine Tommaso conclude con una promessa che, tra le righe, sembra anche sottolineare il suo ‘apporto decisivo’ al successo della band: “Ho scritto tutto, testi e musica, di ogni singola canzone” e “continuerò a cantarle dal vivo, a farvele ascoltare e a farvele gridare”.

Al post comparso su Instagram, non è seguito nessun commento da parte degli due Thegiornalist, Marco Primavera e Marco Rissa.

Max