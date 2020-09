Tommaso Zorzi, chi è: età, carriera, vita privata, Instagram, GF Vip 5

E’ già famoso in modo abbastanza netto tra gli appassionati del settore, e adesso c’è senza dubbio un percorso tracciato verso un ulteriore boom di popolarità: è Tommaso Zorzi, uno delle vip che è venuto fuori come partecipante della stagione televisivaa 2020 in qualità di concorrente del Grande Fratello Vip 5.

Partecipando alla trasmissione guidata da Alfonso Signorini su canale5 dal 14 Settembre 2020, Tommaso Zorzi ha fin da subito alimentato molta curiosità intorno alla sua persona. Ma chi è Tommaso Zorzi? Cosa sappiamo di lui, delle sue precedenti esperienze mediatiche, della vita privata, della sua intimità? Andiamo a scoprirlo insieme.

Tommaso Zorzi, chi è: anni, professione, gossip, social, Grande Fratello Vip 5

Tommaso Zorzi è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Ma il reality di Canale 5 non è la sua prima apparizione in trasmissioni di questo tipo. Dove lo abbiamo già visto? Ecco dove, ed ecco chi è, e che cosa ha fatto finora per farsi notare Tommaso Zorzi.

Venticinque anni, nato il 2 aprile 1995 a Milano, e dichiaratosi single, Tommaso Zorzi è popolarissimo su Instagram dove conta quasi 838.000 follower prima del suo ingresso nella Casa. Ma perché è famoso?

Figlio di una famiglia nota della cosiddetta ‘Milano bene’, ha vissuto per anni a Londra, dove ha studiato Business Management e ha conseguito una laurea triennale in Economia. Tornato a Milano, è diventato noto al pubblico televisivo specie tra i giovani tramite la partecipazione alla prima edizione di Riccanza, il docureality di Mtv. Ha partecipato poi al talent di Fox Dance Dance Dance e – in coppia con Paola Caruso – a Pechino Express. E’ stato inviato a Sanremo per La Vita in Diretta e, nel 2019, è tornato nel cast di Riccanza Deluxe.

Ha scritto il libro “Siamo tutti bravi con i ragazzi degli altri”, ha un suo canale su YouTube ed è molto attivo su Instagram. Ha confessato ai suoi genitori di essere gay quando aveva 18 anni. Entra nella Casa del GF Vip 5 da single. Entra nella Casa alla prima puntata di lunedì 14 settembre.