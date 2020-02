Tony Lopez: chi è, età, Instagram e vita privata dell’influencer di TikTok

Tony Lopez è un influencer di TikTok, il social network amato dai giovani che negli ultimi mesi è riuscito a raggiungere l’incredibile traguardo di 1 miliardo di utenti attivi. Di recente la web star Tony Lopez è al centro di un presunto scandalo secondo cui alcune sue foto private sarebbero finite in rete insieme a video e nudes di altri content creator famosi quali Mattia Polibio e Chase Hudson.

Al momento non è chiaro se le foto hot dei giovani tiktoker siano reali o se si tratta solo di immagini fake create da qualcuno per puntare il dito contro questi personaggi. In attesa di nuovi sviluppi sulle foto intime che stanno girando in questi giorni su Twitter e altri social network, vediamo chi è Tony Lopez.

Tony Lopez: chi è, anni, altezza e peso del tiktoker

Tony Lopez è un tiktoker americano di grande successo, nato negli Stati Uniti il 19 agosto 1999. Il suo profilo TikTok ufficiale è @tonylopez__ e vanta circa 6 milioni di follower. Il giovane è molto seguito anche su Instagram dove conta 1 milione di seguaci (@lopez_tony). Sui social media Tony Lopez mette in evidenza le sue doti da ballerino, ha iniziato a postare video con il fratello Ondreaz ed insieme hanno fondato il duo The Lopez Brothers.

Ondreaz Lopez: chi è il fratello di Tony Lopez

Ondreaz Lopez è nato il 4 aprile 1997 ed è due anni più grande del fratello Tony. Per chi si stesse chiedendo quanto è alto e quanto pesa Tony ecco la risposta: Tony Lopez è alto 180 cm e pesa circa 72 kg. Insieme ad altri tiktoker americani di grande successo quali Charli D’Amelio e Chase Hudson anche i fratelli Lopez fanno parte della The Hype House, una vera e propria casa dove vivono diversi content creator del web per creare foto e video di successo insieme.