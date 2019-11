Tool: dopo 13 anni ecco ‘Fear Inoculum’

Parliamo de i Tool, band di Los Angeles che ha raggiunto il primo posto della Billboard’s Top 200. Ora con il nuovo album arrivato a ben 13 anni dall’ultimo disco di inediti, ed intitolato ‘Fear Inoculum’, il prossimo 13 dicembre esce a grande richiesta una nuova edizione dell’ultimo album acclamato dalla critica di tutto il mondo

‘Fear Inoculum’ (RCA Records), è infatti il quinto album dei Tool, come dicevamo arrivato a 13 anni dal precedente disco di inediti, ha scalato le classifiche di vendita ed è stato acclamato dalla critica di tutto il mondo! A grande richiesta il disco fisico, attualmente sold out, torna dal 13 dicembre negli store internazionali in una nuova edizione ancora più ricca.

La nuova edizione di “Fear Inoculum”, già disponibile in pre-order, oltre al CD, include 5 card in stampa lenticolare con effetto 3D, un libro di 56 pagine con immagini inedite, vere e proprie opere d’arte, e il video di “Recusant Ad Infinitum” in download, un’esperienza visiva unica e innovativa.

L’album della band di Los Angeles, uscito lo scorso 30 agosto, ha debuttato al primo posto della Billboard’s Top 200 e ha generato clamore tra gli appassionati di musica che sono immediatamente corsi ad acquistare le copie fisiche dell’edizione limitata che includeva uno schermo da 4” in HD con un contenuto video esclusivo (“Recusant Ad Infinitum”), un cavo USB per ricaricare lo schermo, 2 watt speakers, un booklet da 36 pagine e una card per scaricare l’album in versione digitale.

La notizia della nuova versione di “Fear Inoculum” arriva in concomitanza con l’annuncio di nuove date del tour della band negli Stati Uniti, che ha già registrato il sold-out nelle precedenti date confermate.

I Tool si formano nel 1990. Sono: Danny Carey (batteria), Justin Chancellor (basso), Adam Jones (chitarra) e Maynard James Keenan (voce). Hanno all’attivo 5 album e hanno vinto 3 GRAMMY Awards®: Best Metal Performance (1998, “Ænima”), Best Metal Performance (2002, “Schism”) and Best Recording Package (2007, 10,000 Days).

Max