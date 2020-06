Top Dieci, oggi 14 Giugno 2020 nuovo show di Rai1 condotto da Carlo Conti

Prende il via oggi domenica 14 giugno “Top Dieci”, il nuovo programma di Rai1 in onda per 4 settimane in prima serata dalle ore 21.25 con Carlo Conti, alle prese con un varietà che di fatto rilancia le produzioni dopo il ‘lockdown’.

La prima puntata andrà in onda di domenica, le successive tre saranno trasmesse di venerdì.