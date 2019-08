Top Gun 2? Sono anziana e grassa ed ho altre priorità

E’ un discorso da fare, come si dice, con ‘le pinze’, nel senso che si presta ad una duplice lettura e dunque interpretabile da diverse ‘angolazioni’. Ora però, visto il contesto, sarebbe opportuno analizzarlo per quello che la circostanza impone: un’esigenza puramente artistica e non quindi oggettiva.

Come molti sapranno, ne abbiamo già abbondantemente parlato (e pubblicato in anteprima il trailer), il prossimo 26 giugno del 2020 uscirà nei cinema il sequel di ‘Top Gun‘, indiscusso successo del box office mondiale negli anni ’80, grazie anche a tutta una serie di motivazioni legate alle tendenze dell’epoca (dal genere introdotto da ‘Ufficiale gentiluomo’ di Richard Gere, fino alla bellissima colonna sonora firmata da Moroder).

Ora accade che il sempre atletico (fanatico del fisico ed esteta), Tom Cruise, paradossalmente torni nei panni dello spericolato pilota di F14 (un jet militare da guerra), in splendida forma, ‘forse’ con una rughetta sotto gli occhi, ma interpreta se stesso 30 anni dopo e ci sta.

Caso vuole che invece, qualche mese prima dell’annuncio del sequel, che i tabloid d’oltreoceano hanno pubblicato alcuni scatti in cui appare la ex co-protagonista di ‘Top Gun’ (al cui posto comparirà invece Jennifer Connelly), l’allora splendida Kelly McGillis, in pessima condizione fisica: ingrassata, trasandata negli abiti, insomma una sorta di signora Fletcher davanti al barbecue della domenica!

Ovviamente, visto il roboante annuncio del sequel – sperando in un altrettanto incasso record – ‘sparato’ dalla produzione, i giornali di gossip hanno subito colto l’occasione pe andare a ‘pungolare’ l’ex icona sexy degli ’80: “Sono anziana e grassa, ho un look che rispecchia perfettamente la mia età e non è questo quello che vogliono”, ha risposto serenamente l’attrice ai cronisti del portale ‘ET’, dando oltre che una prova di consapevolezza, anche una bella lezione di vita: “Penso che negli anni siano cambiate le mie priorità nella vita. Ho preferito crescere le mie ragazze ed essere per loro il miglior genitore possibile. Non è stata una decisione sofferta abbandonare il mondo dello spettacolo, solamente altre cose sono diventate più importanti. Adoro recitare, adoro quello che faccio, adoro fare teatro. Non ricordo neppure l’ultima volta che ho lavorato ad un film”.

