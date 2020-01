Top Gun oggi 2 gennaio su Italia 1: trama e data d’uscita del film in attesa del seguito (Maverick) in arrivo nel 2020

Coraggio e incoscienza si fondono nel personaggio di Maverick, iconico pilota di aerei interpretato da un magistrale Tom Cruise. Top Gun, film uscito nel 1986, va in onda questa sera 2 gennaio su Italia 1 alle 21 e 20. Un ottimo modo per iniziare l’anno nuovo in compagnia di una pellicola che fin dalla sua uscita è stata considerata un cult.

Un pilota da aerei giovane e ambizioso, senza paura e un pizzico incosciente. Questo è Maverick, protagonista del film, che nel corso della sua avventura come pilota dovrà scontrarsi con una durissima verità che cambierà la sua vita, mettendolo di fronte a scelte importanti. Un animo dilaniato in due, ma sempre pronto a combattere.

Top Gun, nel 2020 il seguito

Oltre a Tom Cruise a completare il talentuoso cast sono Kelly McGillis e Anthony Edwards, in una storia commovente e adrenalinica che ha consacrato Tom cruise come uno dei migliori attori emergenti. E forse non tutti sanno che l’aver indossato gli occhiali Ray-Ban da parte dell’attore ha salvato l’azienda di occhiali da sole in grave crisi economica negli anni ‘80.

Per chi fosse poi incuriosito dagli eventi futuri alla fine del primo Top Gun può sorridere, perché nell’estate del 2020 uscirà il seguito chiamo ‘Maverick Top Gun’, con protagonista ancora Tom Cruise. Un sequel che ripercorrerà quindi ancora le orme del pilota, per scoprire cosa gli ha riservato il futuro.