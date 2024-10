Topolino, torna il commissario Topalbano

In Topolino torna il celebre personaggio Salvo Topalbano, versione “topesca” del Commissario Montalbano, sulle pagine del nuovo numero di Topolino. Il settimanale numero 3594, disponibile in edicola e su Panini.it a partire da domani, vede il burbero commissario siciliano tornare in azione dopo ben sette anni di assenza, con una nuova indagine intitolata Topolino e il ferro di Orlando. Scritto da Francesco Artibani e illustrato da Giampaolo Soldati, questo giallo coinvolge Topalbano e Topolino in un’avventura che si snoda tra Topolinia e la Sicilia, in cui il teatro gioca un ruolo centrale.

Questa volta, il commissario Topalbano non sarà solo nella sua missione. Ad affiancarlo nelle indagini ci saranno il fido Topolino e la polizia locale, oltre al prezioso contributo della sua squadra a distanza. Al centro della trama troviamo il mondo del teatro, con riferimenti tanto all’opera lirica quanto al teatro dei pupi siciliani. Come spiega Francesco Artibani, ci sarà anche una componente di “teatro” inteso come inganno, in perfetto stile Camilleri, con enigmi e indizi che richiamano il grande maestro siciliano.

Non mancheranno, infatti, omaggi e citazioni che i fan di Camilleri e del suo commissario potranno cogliere nel corso della storia, arricchita dalle illustrazioni di Giampaolo Soldati. Il disegnatore, in questo nuovo episodio, si è trovato a raffigurare personaggi e ambientazioni ispirati al mondo tradizionale siciliano, tra cui il mestiere del puparo, rendendo così omaggio a una delle più antiche tradizioni culturali dell’isola.

A rendere questo numero ancora più speciale, ci saranno quattro litografie da collezione, le prime di una serie di 12, che saranno distribuite anche nei numeri successivi di Topolino (3595 e 3596). Queste stampe in tiratura limitata celebrano alcune delle copertine più iconiche della Marvel, reinterpretate in stile Disney da artisti italiani come Alessandro e Lorenzo Pastrovicchio, Giada Perissinotto, e molti altri. Una collezione imperdibile per i fan di Topolino e del mondo Disney, unita a un racconto intriso di mistero e colpi di scena che omaggia il genio di Andrea Camilleri.