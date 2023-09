“Ringrazio tutte le donne e gli uomini delle forze dell’ordine per l’operazione Alto Impatto di questa mattina a Tor Bella Monaca. Non bisogna mai abbassare la guardia. L’obiettivo non è solo quello di ‘far sentire la presenza dello Stato’, ma esserci invece tutti i giorni, garantire e rafforzare il presidio del territorio e delle aree periferiche più sensibili in tema di sicurezza e legalità. Essere cioè al fianco dei cittadini onesti sempre, perché è compito delle Istituzioni creare condizioni di vivibilità e serenità, con una proficua collaborazione e sinergia dal Governo agli enti locali. Contrasto, ma soprattutto un’azione incisiva di prevenzione che parta da investimenti sulla rigenerazione urbana e sociale dei quartieri. Come i fondi per il Pnrr previsti per la riqualificazione di Tor Bella Monaca che permetteranno di dare risposte concrete ai cittadini”.

Lo afferma in una nota la Presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli (nella foto).

Max